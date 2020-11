Infrastrutture e tecnologie. Ecco il nuovo cantiere di Fincantieri (con Ibm) (Di giovedì 26 novembre 2020) Una lenta ma costante convergenza verso la tecnologia, l’Internet of Things e l’Intelligenza Artificiale targata Ibm. L’industria italiana, navale o infrastrutturale che sia, da tempo sta facendo dell’innovazione il proprio baricentro. Un percorso iniziato qualche tempo fa da Fincantieri e culminato in questi giorni con il lancio del primo sistema di monitoraggio delle Infrastrutture viarie italiane, nato per iniziativa del gruppo di Trieste, di Autostrade per l’Italia e, per l’appunto, Ibm. IBM DICE Fincantieri Era il 2016 quando la più antica società informatica del mondo, annunciava che Fincantieri avrebbe adottato un ambiente di cloud ibrido realizzato da Ibm per rendere più efficienti le attività di progettazione e costruzione di nuove navi, in risposta alla crescente domanda globale da parte degli armatori. Poi, ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Una lenta ma costante convergenza verso la tecnologia, l’Internet of Things e l’Intelligenza Artificiale targata Ibm. L’industria italiana, navale o infrastrutturale che sia, da tempo sta facendo dell’innovazione il proprio baricentro. Un percorso iniziato qualche tempo fa dae culminato in questi giorni con il lancio del primo sistema di monitoraggio delleviarie italiane, nato per iniziativa del gruppo di Trieste, di Autostrade per l’Italia e, per l’appunto, Ibm. IBM DICEEra il 2016 quando la più antica società informatica del mondo, annunciava cheavrebbe adottato un ambiente di cloud ibrido realizzato da Ibm per rendere più efficienti le attività di progettazione e costruzione di nuove navi, in risposta alla crescente domanda globale da parte degli armatori. Poi, ...

