Il Covid non va in vacanza. Conte prepara il Dpcm feste sicure. Dalla mobilità tra le regioni alle riunioni di famiglia. Si studiano nuove misure, ma non sarà un liberi tutti (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ ancora tutta aperta la discussione sul prossimo Dpcm che dal 4 dicembre è chiamato a ridisegnare le regole per le festività natalizie. Non è ancora certo se ci sarà un solo decreto valido fino ai primi di gennaio oppure due provvedimenti: uno in vigore per due settimane e poi un altro da firmare il 20 dicembre. Il premier prova a giocarsi la carta europea. Spera si possano armonizzare le misure tra i vari Stati membri per renderle più digeribili e per evitare fughe all’estero, nel caso in cui altri Paesi come l’Austria decidessero, per esempio, di tenere aperti gli impianti da sci. “Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue, per cercare di promuovere e ottenere un coordinamento in particolare per gli impianti sciistici e le vacanze di Natale”, ha detto Giuseppe Conte da Palma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ ancora tutta aperta la discussione sul prossimoche dal 4 dicembre è chiamato a ridisegnare le regole per le festività natalizie. Non è ancora certo se ciun solo decreto valido fino ai primi di gennaio oppure due provvedimenti: uno in vigore per due settimane e poi un altro da firmare il 20 dicembre. Il premier prova a giocarsi la carta europea. Spera si possano armonizzare letra i vari Stati membri per renderle più digeribili e per evitare fughe all’estero, nel caso in cui altri Paesi come l’Austria decidessero, per esempio, di tenere aperti gli impianti da sci. “Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue, per cercare di promuovere e ottenere un coordinamento in particolare per gli impianti sciistici e le vacanze di Natale”, ha detto Giuseppeda Palma ...

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - lorepregliasco : Ma davvero qui sopra c'è qualcuno che pensa che 853 morti COVID in un giorno non siano un problema, un dramma? Mah. - matteosalvinimi : Matteo, 29 anni, decide di farsi ricoverare per non lasciare solo lo zio Paolo, affetto da sindrome di Down e in co… - PietroMorelli6 : RT @RaiStudio24: Andrea #Crisanti, microbiologo, a #Studio24: personalmente, non penserei ad andare a sciare sapendo che vi sono centinaia… - aspide_l : RT @GiacomoGorini: Ancora non ci sono dati che ci dicano in via definitiva se i vaccini (plurale) in sviluppo contro il covid blocchino anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non "Il Covid non esiste? Provate il mio dolore" LA NAZIONE ASIA/SIRIA - L'Arcivescovo Nassar: anche i cristiani di Damasco rifiutano la “serrata delle chiese” per la pandemia

Damasco (Agenzia Fides) – La Siria, straziata da dieci anni di conflitto, ora viene schiacciata nella morsa mortale della crisi economica e della pandemia. In tale scenario, i cristiani di Damasco si ...

In due settimane c’è il raddoppio dei tamponi fatti, ricoveri in aumento

Dai 163 di media di due settimane fa ai 305 dell’ultima. Quindici operatori trovati positivi; intensiva con 24 pazienti ...

Damasco (Agenzia Fides) – La Siria, straziata da dieci anni di conflitto, ora viene schiacciata nella morsa mortale della crisi economica e della pandemia. In tale scenario, i cristiani di Damasco si ...Dai 163 di media di due settimane fa ai 305 dell’ultima. Quindici operatori trovati positivi; intensiva con 24 pazienti ...