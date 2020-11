CSKA Mosca Feyenoord: pareggio a reti bianche (Di venerdì 27 novembre 2020) reti bianche, un punto a testa e qualche rimpianto. Questo è stato CSKA Mosca Feyenoord. Nel primo tempo sia i russi che gli olandesi vanno vicini alla rete, ma nessuna delle due riesce a sbloccare la gara. Nel secondo tempo gli olandesi restano in dieci, ma tengono botta alle offensive russe. Un punto d’oro per gli ospiti, ora secondi nel gironi. I russi sono quasi fuori, servirà un miracolo. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Goncharenko sceglie il 4-3-3. Akinfeev in porta e pacchetto arretrato formato da Zainutdinov, Diveev, Magnusson e Schennikov. In mezzo al campo Maradishvili, Vlasic e Oblyakov. In attacco sulle fasce giocano Sigurdsson e Ejuke, con unica punta Chalov. Olandesi che affrontano i russi lo stesso modulo. Marsman difenderà la porta degli ospiti. Ad aiutarlo ci saranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020), un punto a testa e qualche rimpianto. Questo è stato. Nel primo tempo sia i russi che gli olandesi vanno vicini alla rete, ma nessuna delle due riesce a sbloccare la gara. Nel secondo tempo gli olandesi restano in dieci, ma tengono botta alle offensive russe. Un punto d’oro per gli ospiti, ora secondi nel gironi. I russi sono quasi fuori, servirà un miracolo. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Goncharenko sceglie il 4-3-3. Akinfeev in porta e pacchetto arretrato formato da Zainutdinov, Diveev, Magnusson e Schennikov. In mezzo al campo Maradishvili, Vlasic e Oblyakov. In attacco sulle fasce giocano Sigurdsson e Ejuke, con unica punta Chalov. Olandesi che affrontano i russi lo stesso modulo. Marsman difenderà la porta degli ospiti. Ad aiutarlo ci saranno ...

