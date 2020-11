Antitrust | avviata istruttoria nei confronti di RBM Salute e Previmedical

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato – a seguito di oltre 1.000 reclami – un procedimento istruttorio neidi Intesa Sanpaolo RBM– Servizi per Sanità Integrativa per due presunte pratiche commerciali scorrette nell’offerta di servizi assicurativi. In particolare, Intesa Sanpaolo RBMS.p.A. eS.p.A. avrebbero svolto una pratica commerciale aggressiva, consistente in condotte e omissioni volte a ostacolare l’esercizio dei diritti che derivano dal rapporto contrattuale, inducendo i consumatori/assicurati a rinunciare alle prestazioni economiche e assistenziali cui avrebbero diritto. Gli assicurati, spiega l’, si sarebbero infatti trovati a fronteggiare richieste di documentazione ...