Alluvione a Crotone | l' imprenditrice Turrà | Milioni di danni al territorio | non dimenticateci

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020), 26 nov. (Labitalia) - "Nel nostroci sono tante persone perbene, che vivono del proprio lavoro. La televisione e i media si occupano della Calabria e disolo per questioni negative. E dell'che ha colpito ilnessuno parla. Noi abbiamo bisogno di non essere dimenticati. Il danno, secondo me, per ilsupererà i 15-20di euro. E per un'economia depressa come la nostra sono cifre importanti". E' lo sfogo, con Adnkronos/Labitalia, di Jolanda, giovaneagricolase che, "come tanti altri", sottolinea, ha subitoingenti per l'che ha colpito il...