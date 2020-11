Vela, Europei RS:X 2020: Italia in lotta per le medaglie dopo due giornate. Camboni 4° tra gli uomini, Speciale e Maggetti in top10 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si è conclusa a Vilamoura (Portogallo) la seconda giornata di gara dei Campionati Europei RS:X 2020, ultima competizione stagionale di rilievo a livello internazionale di Vela olimpica. L’Italia, dopo un ottimo day-1, resta in piena lotta per le medaglie continentali in entrambe le graduatorie senior scivolando però momentaneamente fuori dal podio al termine delle tre regate odierne. Quest’oggi il programma si è svolto regolarmente (tre prove per ogni flotta), con vento tra i 16 ed i 30 nodi e con grandi onde sulla costa atlantica lusitana. Previste complessivamente altre 6 regate di qualificazione fino a venerdì 27, mentre sabato 28 novembre è in programma la Medal Race tra i primi dieci delle graduatorie. Leggera flessione in campo maschile per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si è conclusa a Vilamoura (Portogallo) la seconda giornata di gara dei CampionatiRS:X, ultima competizione stagionale di rilievo a livello internazionale diolimpica. L’un ottimo day-1, resta in pienaper lecontinentali in entrambe le graduatorie senior scivolando però momentaneamente fuori dal podio al termine delle tre regate odierne. Quest’oggi il programma si è svolto regolarmente (tre prove per ogni f), con vento tra i 16 ed i 30 nodi e con grandi onde sulla costa atlantica lusitana. Previste complessivamente altre 6 regate di qualificazione fino a venerdì 27, mentre sabato 28 novembre è in programma la Medal Race tra i primi dieci delle graduatorie. Leggera flessione in campo maschile per ...

OA_Sport : Vela, Europei RS:X 2020: Italia in lotta per le medaglie dopo due giornate. Camboni 4° tra gli uomini, Speciale e M… - LoSpecialistatv : ??Grandi eventi (Europei e Olimpiadi), Tennis, Vela, ciclismo, ecco cosa trasmetterà e non trasmetterà (il grande ca… - zazoomblog : Vela Olimpica Europei windsurf RS:X: Camboni al terzo posto Speciale quinta - #Olimpica #Europei #windsurf #RS:X: - sportface2016 : #Vela, i risultati dopo la prima giornata di gare a Vilamoura - Dome689 : RT @Coninews: Windsurfisti in acquaaaaa! ??? La vela olimpica torna con un campionato continentale. Domani a Vilamoura ???? prenderanno il vi… -