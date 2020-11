Sommer | “Siamo in una buona posizione per qualificarci Molto soddisfatti della prestazione di stasera”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Yann, portiere del Borussia Moenchengladbach, ha parlato così dopo la larga vittoria sullo Shaktar Donetsk:“Abbiamo giocato con grande ritmo e grande intensità. Ci aspettavamo che non sarebbe stata una partita facile poiché lo Shakhtar era ancora sotto shock per il risultato dell’ultima volta.Questa sera abbiamo dato una dimostrazione di grande forza fin dal fischio d’inizio e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto.Qualificazione agli ottavi? Non è ancora nelle nostre mani. Fino a quando non la raggiungiamo, non conta nulla. In questo momento, siamo davvero in unaper ottenerla ma abbiamo due partite belle quanto difficili davanti a noi. Non vediamo l’ora di giocarle e di continuare il cammino in Champions League.Aver mantenuto la porta inviolata dimostra che abbiamo lavorato bene come squadra. Lo ...