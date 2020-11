Scippi e rapine ad anziani, per anni: con questa accusa arrestato 51enne di Barletta Carabinieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Militari della Sezione Operativa di Molfetta, su esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dalla Procura di Trani, hanno arrestato G.M., 51enne, di Barletta già conosciuto alle forze di polizia per i reati di rapina e furto con strappo. Dopo diversi mesi di indagini, pedinamenti e analisi delle riprese di telecamere di videosorveglianza, finalmente è stato individuato ed arrestato lo scippatore seriale che, da quasi 3 anni, nei mesi estivi imperversava in tutta la BAT e comuni di Molfetta e Terlizzi. All’alba, i Carabinieri della Sezione operativa dei Carabinieri di Molfetta, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile di Barletta, su disposizione del Giudice per ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: I Militari della Sezione Operativa di Molfetta, su esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dalla Procura di Trani, hannoG.M.,, digià conosciuto alle forze di polizia per i reati di rapina e furto con strappo. Dopo diversi mesi di indagini, pedinamenti e analisi delle riprese di telecamere di videosorveglianza, finalmente è stato individuato edlo scippatore seriale che, da quasi 3, nei mesi estivi imperversava in tutta la BAT e comuni di Molfetta e Terlizzi. All’alba, idella Sezione operativa deidi Molfetta, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile di, su disposizione del Giudice per ...

