Salvini si inventa il «divieto di albero» al Costanzo Show e nessuno lo ferma (Di mercoledì 25 novembre 2020) La classica lista della spesa, a cui si aggiunge una bufala (ma non parliamo di mozzarella). La dialettica di Matteo Salvini, ormai, è arcinota. Quando si tratta di affrontare qualsiasi tipo di tematica, il leader della Lega inizia a sciorinare parole a mo' di elenco del telefono. E nel farlo ha inserito anche una fake news. Il tutto mentre, nel corso del suo collegamento, si stava parlando del terrorismo mediatico (e politico) sul Coronavirus e in Natale. Ed è lì che ha parlato di divieto di albero. LEGGI ANCHE > Federazione a chi? Se neanche Meloni ha capito la proposta di Salvini «Io mi auguro che il prossimo sia il Natale dei bambini e delle famiglie – ha detto Matteo Salvini in collegamento con Maurizio Costanzo Show -. Io mi rifiuto di pensare al 25 dicembre ...

Salvini è fatto così: il Natale si può fare con le dovute cautele ma ma...si devono rivedere i genitori, magari anziani a rischio, il parente "da Palermo" deve poter tornare in famiglia, magari in zon ...

Matteo Salvini contro Amazon,

Ho fatto un sondaggio su Amazon, in poco tempo hanno votato in 50mila, il 61% dice no, i regali li compro sotto casa, piuttosto che con un clic ha detto Matteo Salvini contro Amazon. Ma si riferisce a ...

