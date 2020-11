Pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate (Di mercoledì 25 novembre 2020) La è una ricetta perfetta per questi giorni estivi, per i pranzi in ufficio o al mare. Una ricetta pratica, ricca di gusto e soprattutto molto leggera e saporita. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta 2 zucchine medie 80 gr. di rucola 250 gr. di salmone affumicato 1 spicchietto d’aglio Olio extravergine d’oliva q.b. Peperoncino macinato q.b. Sale q.b. Per preparare la iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la Pasta, non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto tagliate le zucchine abbastanza sottili e simili, e iniziate a grigliarle. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, mettete il sale e la Pasta. Scolate la Pasta ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 25 novembre 2020) La è una ricetta perfetta per questi giorni estivi, per i pranzi in ufficio o al mare. Una ricetta pratica, ricca di gusto e soprattutto molto leggera e saporita. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. dimedie 80 gr. di250 gr. diaffumicato 1 spicchietto d’aglio Olio extravergine d’oliva q.b. Peperoncino macinato q.b. Sale q.b. Per preparare la iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la, non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto tagliate leabbastanza sottili e simili, e iniziate a grigliarle. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, mettete il sale e la. Scolate la...

