Paola Cortellesi | poesia contro la violenza sulle donne | «Cosa indossavo?»

(Di mercoledì 25 novembre 2020) «Cosa indossavo? Non chiedermelo, non è importante». Paola Cortellesi legge la poesia What I was wearing/Cosa indossavo di Mary Simmerling dedicata alle vittime di violenza, in un video proiettato alla Camera dei Deputati nel corso delle celebrazioni per la Giornata contro la violenza sulle donne.