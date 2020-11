(Di mercoledì 25 novembre 2020) Viaggi a Londra, Dubai e Ibiza, soggiorni, lavori di ristrutturazione eun trattamento di bellezza: sono questi alcuni degli episodi di corruzione contestati aper il quale i magistrati di Perugia hannoal Gup del capoluogo umbro di portarlo a il. Assieme a, rimosso lo scorso 9 ottobre dall’ordine giudiziario, i suoi ex-colleghi eugubini che si occupano per competenza dei reati commessi dai magistrati romani, vogliono processare per corruzionel’amica del-pm, Adele Attisani, e l’imprenditore Fabrizio Centofanti mentre Giancarlo Manfredonia, titolare di un’agenzia di viaggi, è accusato di favoreggiamento. A, all’epoca dei fatti consigliere del Csm, i pm umbri contestano...

jdroad : RT @SecolodItalia1: Palamara, chiesto il processo anche per l’ex-Pg della Cassazione Fuzio - SecolodItalia1 : Palamara, chiesto il processo anche per l’ex-Pg della Cassazione Fuzio - Cosimo53086756 : @AieieBrazov3 @AndreaOrlandosp @GiorgiaMeloni Ti ho chiesto chi fossero i magistrati di destra implicati nel 'caso… -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara chiesto

I colpi di scena non sono mancati, benché l’udienza sia durata pochissimo. Alla sua ‘prima’ da imputato in aula, Luca Palamara si ritrova colpito da un’accusa aggiuntiva e potrebbe ritrovarsi unito ne ...Bufera procure, pm Perugia chiede giudizio ex consigliere del Csm Luca Palamara. La difesa di Palamara, dopo la nuova ...