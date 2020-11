Notturno batte Pinocchio nella corsa all’Oscar | una scelta politica

Leggi su wired

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La vita in tempo di guerra sconfigge la favola a tavolino. Èdi Gianfranco Rosi il candidato ufficiale per la selezione del miglior film straniero agli Oscar 2021, con buona pace del favoritodi Matteo Garrone e degli altri 24 film proposti dalle rispettive produzioni. Apriamo una parentesi doverosa sul curioso fenomeno dellain massa alla candidatura. Alle domande e alle polemiche infuriate sui social sul perché candidare questo o quel film, la risposta è semplice: la maxi lista dei film italiani che si propongono per rappresentare l’Italia è dovuta all’eccesso di zelo, o di sogno se preferite, dei produttori che iscrivono il proprio film, prendendosi cura dell’operazione anche da un punto di vista economico. Il primo step, dunque, avviene su base per così dire “volontaria”, solo allora interviene la ...