Morte Maradona, De Magistris: "Intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nuovo tweet del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il primo cittadino ha scritto: "Intitoliamo lo stadio San Paolo a Maradona" Intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@deMagistris) November 25, 2020 Foto: Sito città Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

