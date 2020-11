Meghan Markle ha avuto un aborto, la drammatica confessione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle, moglie del principe Harry di Windsor, ha confidato recentemente alla stampa di aver subito un aborto. Scrivendo al New York Times, Meghan Markle ha raccontato il dramma vissuto quest’estate. La duchessa del Sussex era nuovamente incinta, una notizia che lei e Harry avevano tenuto privata per ragioni di privacy ma anche di scaramanzia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020), moglie del principe Harry di Windsor, ha confidato recentemente alla stampa di aver subito un. Scrivendo al New York Times,ha raccontato il dramma vissuto quest’estate. La duchessa del Sussex era nuovamente incinta, una notizia che lei e Harry avevano tenuto privata per ragioni di privacy ma anche di scaramanzia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

acidicbi : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - RoAudreyMac : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - GiusyPet : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - rucolamara : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - Tittivolante : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… -