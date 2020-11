Media argentini | Diego Maradona è morto dopo un arresto cardiorespiratorio

(Di mercoledì 25 novembre 2020). Lo ha annunciato il ‘Clarin’. Il quotidiano argentino riferisce che l’ex Pibe de oro è deceduto in seguito a un attaccomentre si trovava nella sua casa nel quartiere San Andres nella periferia di Buenos Aires, dove vivevaessere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello. Sul posto sono sopraggiunte sei ambulanze nel tentativo di rianimarlo. “E’ successo l’inevitabile”, scrive il giornale. Conc’era la figlia Giannina.aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso. Anche ‘La Nacion’, quotidiano vicino all’entourage di, riporta la notizia della morte del ‘calciatore del secolo’, precisando che sul posto,che l’ex fuoriclasse si è sentito ...

RaiNews : Diego Armando #Maradona è morto: la notizia dai media argentini - Sport_Mediaset : Media argentini: Diego #Maradona è morto dopo un attacco respiratorio. - VanityFairIt : Maradona ha avuto un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina. La notizia arriva dai media… - NRobemontoya : RT @RaiNews: Diego Armando #Maradona è morto: la notizia dai media argentini - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: Secondo media argentini morto Diego Armando #Maradona nella sua casa di #BuenosAires. Aveva 60 anni @clarincom #calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Media argentini

AREZZO: Stroncato a 60 anni da un arresto cardiaco. Contro gli amaranto in Coppa Italia la rete dell'esordio con il Napoli ...Il fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona è morto a 60 anni per arresto cardiaco. Era stato appena operato per un ematoma subdurale.