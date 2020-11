Legambiente: Il cambiamento del clima accelera, negli ultimi 10 anni 60 eventi estremi in Campania (Di mercoledì 25 novembre 2020) Record su record, il cambiamento climatico non arresta la sua corsa e investe in pieno, con i suoi effetti più evidenti, i centri urbani del paese: la Campania non fa eccezione, come rileva l’Osservatorio Città clima di Legambiente che dal 2010 a fine ottobre 2020 ha registrato 60 eventi estremi( ben il 55% registrati negli anni 2015, 2018 e 2019) tra cui 23 danni da trombe d’aria, 14 allagamenti da piogge intense, 16 episodi di danni consistenti a infrastrutture o al patrimonio storico a causa del maltempo, 5 esondazioni fluviali e 2 frane. Nel capoluogo napoletano si sono verificati 15 eventi estremi, 4 allagamenti da piogge intense, 8 episodi di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Record su record, iltico non arresta la sua corsa e investe in pieno, con i suoi effetti più evidenti, i centri urbani del paese: lanon fa eccezione, come rileva l’Osservatorio Cittàdiche dal 2010 a fine ottobre 2020 ha registrato 60( ben il 55% registrati2015, 2018 e 2019) tra cui 23 dda trombe d’aria, 14 allagamenti da piogge intense, 16 episodi di dconsistenti a infrastrutture o al patrimonio storico a causa del maltempo, 5 esondazioni fluviali e 2 frane. Nel capoluogo napoletano si sono verificati 15, 4 allagamenti da piogge intense, 8 episodi di ...

