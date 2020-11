La Raggi prima va nelle occupazioni rosse e poi le sgombera. E i compagni si incazzano: “Ipocrita!” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Virginia Raggi fa sgomberare l’occupazione rossa del Cinema Palazzo, a San Lorenzo, e i compagni si infuriano perché quando era a caccia di voti era andata proprio nel centro sociale in piazza dei Sanniti. Oggi invece il sindaco di Roma esulta su Twitter: “Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità”. La Raggi al Cinema Palazzo in campagna elettorale Gli antagonisti di Nuovo Cinema Palazzo si stracciano le vesti per il “tradimento” e accusano il sindaco di essere una “ipocrita“, annunciando un corteo per oggi pomeriggio alle 17. Intanto fanno circolare sui social la foto della Raggi a un loro evento, durante la campagna elettorale del 2016. Allora, la candidata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Virginiafare l’occupazione rossa del Cinema Palazzo, a San Lorenzo, e isi infuriano perché quando era a caccia di voti era andata proprio nel centro sociale in piazza dei Sanniti. Oggi invece il sindaco di Roma esulta su Twitter: “Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma leabusive non sono tollerate. Torna la legalità”. Laal Cinema Palazzo in campagna elettorale Gli antagonisti di Nuovo Cinema Palazzo si stracciano le vesti per il “tradimento” e accusano il sindaco di essere una “ipocrita“, annunciando un corteo per oggi pomeriggio alle 17. Intanto fanno circolare sui social la foto dellaa un loro evento, durante la campagna elettorale del 2016. Allora, la candidata ...

CarloCalenda : Su #MetroC Raggi ha prima cambiato idea 12 volte: fino a San Giovanni, poi Colosseo, poi Corviale, poi il referendu… - h160422 : RT @tuittipaloma: La candidata Virginia Raggi al #cinemapalazzo per la prima campagna elettorale - RagnacciG : RT @tuittipaloma: La candidata Virginia Raggi al #cinemapalazzo per la prima campagna elettorale - _IL_DIGA_ : RT @tuittipaloma: La candidata Virginia Raggi al #cinemapalazzo per la prima campagna elettorale - ginniko_72 : RT @tuittipaloma: La candidata Virginia Raggi al #cinemapalazzo per la prima campagna elettorale -