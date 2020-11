ISS | formati più di 17mila operatori contro la violenza sulle donne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) – Sono 17.637 glisociosanitari dei Pronto Soccorsocon successo (su un totale di 26.347 professionisti coinvolti) dall’Istituto Superiore di Sanità per l’individuazione precoce e l’assistenza alle vittime di. Dei 651 Pronto Soccorso presenti in Italia, quelli che hanno aderito al programmavo a distanza sono stati 642, di questi il 97,7% ha avuto almeno un dipendente/professionista che ha concluso l’intero programmavo. Sono i dati diffusi oggi in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il programma di formazione a distanza, nato da un accordo tra il Ministero della Salute (Ufficio 9 – Tutela della salute ...