Ilona Staller | Cicciolina da giovane irriconoscibile | com’era

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La conosciamo in particolar modo come: siete curiosi di vederee com’è? Nel giorno del suo 69esimo compleanno, giovedì 26 novembre 2020,eccoe com’è: l’icona del mondo hard ha subito una trasformazione che non ha intaccato la sua bellezza. Nelle foto vediamo come la famosaappariva L'articolo proviene da www.meteoweek.com.