Il colesterolo alto tiene lontano il Covid: ribaltone scientifico, dalla Palombelli la più impensabile delle scoperte (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il colesterolo alto tiene lontano il coronavirus. A confermarlo è il professore Angelo Vescovi a Stasera Italia, il programma su Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. La scoperta - citata nell'edizione del 25 novembre del Tempo - riguarda la molecola 27-idrossicolesterolo (27OHC), presente nell'organismo come fisiologico prodotto del metabolismo ossidativo del colesterolo e in grado di inibire la replicazione virale in colture cellulari infettate con il patogeno responsabile della pandemia mondiale. Lo stesso Vescovi, giorni fa nel salotto della Palombelli, aveva portato una nuova invenzione: lo spray nasale contro il coronavirus. "Questa notizia - diceva il biologo - non è ancora uscita, ma la Columbia University ha inventato questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilil coronavirus. A confermarlo è il professore Angelo Vescovi a Stasera Italia, il programma su Rete Quattro condotto da Barbara. La scoperta - citata nell'edizione del 25 novembre del Tempo - riguarda la molecola 27-idrossi(27OHC), presente nell'organismo come fisiologico prodotto del metabolismo ossidativo dele in grado di inibire la replicazione virale in colture cellulari infettate con il patogeno responsabile della pandemia mondiale. Lo stesso Vescovi, giorni fa nel salotto della, aveva portato una nuova invenzione: lo spray nasale contro il coronavirus. "Questa notizia - diceva il biologo - non è ancora uscita, ma la Columbia University ha inventato questo ...

lamariquita__ : Cerusilina per l'orecchio tappato, pillola per il colesterolo alto, vitamina D, creme per la psoriasi. Mia nonna a… - GmaHappymilan : @GraziaMarocco Io anche ora mi faccio 7 km al giorno di camminata veloce, mangio sano e colesterolo alto, vediamo c… - costantinoandr1 : @GmaHappymilan Ciao per il colesterolo alto ti posso consigliare un estratto di foglie di olivo ricchissimo di poli… - sickoomode12 : @FL4MM3R @Kardashel @M4RR4C4SH scusami dietologa, ho il colesterolo alto che mi consigli? Ho già provato le dita in gola - OrizOrizzonte : @stefymigliori @gilardisil @VinnieVegaPF @il_laocoonte @ImKo86 @ilconterosso1 @CarlaLeoni2 @maxlooking… -

Ultime Notizie dalla rete : colesterolo alto Cosa fare contro il colesterolo alto - Tiscali Milleunadonna.it Ictus: sovrappeso e stile di vita errato tra i pericoli che lo causano

Scopriamo perché le persone in sovrappeso sono a rischio ictus: attiva alimentazione e abitudini errate tra i pericoli che causano ischemia.

Malattie endocrine: prime linee guida su gestione lipidi

Scopriamo perché le persone in sovrappeso sono a rischio ictus: attiva alimentazione e abitudini errate tra i pericoli che causano ischemia. Malattie endocrine e rischio cardiovascolare: varate, per la prima volta, le linee guida sulla gestione dei lipidi nei pazienti Le malattie endocrine di qualsiasi tipo – non solo il diabete – posso ...