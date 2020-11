"Forse non parlo bene l'italiano, ma non ho massacrato nessuno". Caos in spogliatoio? La versione di Gattuso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il ko col Milan, retroscena di stampa hanno dato conto della rabbia di Gennaro Gattuso negli spogliatoi del Napoli: il mister avrebbe chiesto di più, altrimenti si sarebbe detto pronto ad andarsene. Non proprio tutto vero, spiega il diretto interessato in conferenza stampa, alla viglia della partita di Europa League contro il Rijeka. "Possiamo fare meglio, lo sappiamo, ma la strada che abbiamo cominciato mi piace molto, ma c'era chi pensava di poter fare 130 punti". Dunque, sul diverbio in spogliatoio: "Quello che avete scritto e chi lo ha scritto non è tutto vero. Non ho litigato con la squadra. Ho parlato con la squadra senza litigi. Io non devo vedere nulla, devo vedere l'impegno e il senso di appartenenza, che vedo. Ora non basta, voglio vedere qualcosa in più. Non vorrei che il giocare bene ci faccia sedere - ha rimarcato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il ko col Milan, retroscena di stampa hanno dato conto della rabbia di Gennaronegli spogliatoi del Napoli: il mister avrebbe chiesto di più, altrimenti si sarebbe detto pronto ad andarsene. Non proprio tutto vero, spiega il diretto interessato in conferenza stampa, alla viglia della partita di Europa League contro il Rijeka. "Possiamo fare meglio, lo sappiamo, ma la strada che abbiamo cominciato mi piace molto, ma c'era chi pensava di poter fare 130 punti". Dunque, sul diverbio in: "Quello che avete scritto e chi lo ha scritto non è tutto vero. Non ho litigato con la squadra. Ho parlato con la squadra senza litigi. Io non devo vedere nulla, devo vedere l'impegno e il senso di appartenenza, che vedo. Ora non basta, voglio vedere qualcosa in più. Non vorrei che il giocareci faccia sedere - ha rimarcato il ...

