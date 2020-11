Fake: Telegram, negazionisti e No Vax stasera su Nove (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al centro del nuovo episodio di Fake di stasera avremo le responsabilità di Telegram nel diffondere porno illegale e i negazionisti che fanno profitti sul COVID. Nel nuovo appuntamento di Fake - La fabbrica delle notizie, stasera su Nove alle 22.45 la conduttrice Valentina Petrini parlerà di Telegram, negazionisti e No Vax con gli ospiti della serata: la conduttrice tv-radio e scrittrice Andrea Delogu, il podcaster e reporter Pablo Trincia e il medico chirurgo e divulgatore scientifico Salvo Di Grazia. In particolare, si affronteranno i casi di Guendalina Tavassi, alla quale recentemente sono state sottratte e pubblicate immagini intime, e della ragazza piemontese, licenziata dopo che il suo ex fidanzato ha diffuso un suo video privato. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al centro del nuovo episodio didiavremo le responsabilità dinel diffondere porno illegale e iche fanno profitti sul COVID. Nel nuovo appuntamento di- La fabbrica delle notizie,sualle 22.45 la conduttrice Valentina Petrini parlerà die No Vax con gli ospiti della serata: la conduttrice tv-radio e scrittrice Andrea Delogu, il podcaster e reporter Pablo Trincia e il medico chirurgo e divulgatore scientifico Salvo Di Grazia. In particolare, si affronteranno i casi di Guendalina Tavassi, alla quale recentemente sono state sottratte e pubblicate immagini intime, e della ragazza piemontese, licenziata dopo che il suo ex fidanzato ha diffuso un suo video privato. ...

LaPresse_news : RT @nove: Si parla, sempre di più, del fenomeno di revenge porn: come e perché Telegram non collabora con le forze dell'ordine per contrast… - malfoycms : @cmsandreas marò che falsa '' ma perché hai telegram? '' 'eh per le cose dell'uni che palle'' 100% fake - kiara86769608 : RT @nove: Si parla, sempre di più, del fenomeno di revenge porn: come e perché Telegram non collabora con le forze dell'ordine per contrast… - nove : Si parla, sempre di più, del fenomeno di revenge porn: come e perché Telegram non collabora con le forze dell'ordin… - AhQjingshen : RT @MusicTvOfficial: Telegram, negazionisti e no vax fra i temi del nuovo appuntamento di #FAKE – LA FABBRICA DELLE NOTIZIE, mercoledì 25 n… -

Ultime Notizie dalla rete : Fake Telegram Guendalina Tavassi hackerata: la solidarietà corre sui social, ma i gruppi Telegram contano migliaia di iscritti Today.it Fake: Telegram, negazionisti e No Vax stasera su Nove

Al centro del nuovo episodio di Fake di stasera avremo le responsabilità di Telegram nel diffondere porno illegale e i negazionisti che fanno profitti sul COVID. Nel nuovo appuntamento di Fake - La fa ...

Fake, Telegram e il porno illegale sul canale NOVE

Nella puntata in onda alle 22.45 si parlerà anche della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ...

Al centro del nuovo episodio di Fake di stasera avremo le responsabilità di Telegram nel diffondere porno illegale e i negazionisti che fanno profitti sul COVID. Nel nuovo appuntamento di Fake - La fa ...Nella puntata in onda alle 22.45 si parlerà anche della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ...