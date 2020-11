Covid, Salvini: “Se la situazione è ok, chiudere a Natale sarebbe indegno” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid, il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sul tema Natale al margine di una conferenza stampa al Senato Passano le settimane, e il periodo di festività natalizie si fa sempre più vicino. Quest’anno sarà tutto inevitabilmente diverso, a causa dell’emergenza Covid che continua a far registrare numeri decisamente preoccupanti. Parlare di emergenza scampata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020), il leader della Lega Matteoè intervenuto sul temaal margine di una conferenza stampa al Senato Passano le settimane, e il periodo di festività natalizie si fa sempre più vicino. Quest’anno sarà tutto inevitabilmente diverso, a causa dell’emergenzache continua a far registrare numeri decisamente preoccupanti. Parlare di emergenza scampata L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Al ministero della Giustizia abbiamo un genio che nel nome del Covid ha fatto uscire di galera centinaia… - LegaSalvini : #Salvini a #nonèladurso: 'Chi combatte la mafia ha e avrà sempre il mio rispetto. Al Ministero di Giustizia abbiamo… - RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - phretor : Come avrei detto io: 'Evitiamo di mandare nonni e genitori con patologie cardiache in TI. La situazione è appena s… - Piestef1941 : RT @Miti_Vigliero: Situazione sotto controllo? Tutto ok? Ma dove vive questo? Covid: Salvini, indegno chiudere a Natale se situazione è o… -