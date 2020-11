COVID: Brescia skips Italian Cup match, too many cases (Di mercoledì 25 novembre 2020) match to be awared 3-0 to Tuscans ROME, 25 NOV - Serie B side Brescia said Wednesday it would have to skip its Italian Cup match at Serie B club Empoli on Wednesday afternoon because too many of its players had COVID-19. The match will be awarded to the Tuscan outfit 3-0. Lombardy ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020)to be awared 3-0 to Tuscans ROME, 25 NOV - Serie B sidesaid Wednesday it would have to skip itsCupat Serie B club Empoli on Wednesday afternoon because tooof its players had-19. Thewill be awarded to the Tuscan outfit 3-0. Lombardy ...

