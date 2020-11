Coronavirus, 1317 contagi e 47 morti in Sicilia ma cala il tasso di positività. La curva scende anche in Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) In Sicilia si registrano oggi 1.317 contagi da Coronavirus su 11.433 tamponi effettuati: il tasso di positività scende così all'11,5% . Sono 47 invece i decessi odierni, che portano il totale a 1.322... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 novembre 2020) Insi registrano oggi 1.317dasu 11.433 tamponi effettuati: ildicosì all'11,5% . Sono 47 invece i decessi odierni, che portano il totale a 1.322...

sanitainsicilia : Coronavirus: 1317 nuovi positivi e 95 morti, boom di decessi in Sicilia - canalesicilia : #CoronaVirus - 1317 i casi di oggi in #Sicilia, 11,51% la percentuale dei positivi - - cesaregiorgian1 : Coronavirus, il bollettino del 25 novembre: 1317 i nuovi positivi rilevati in Sicilia nelle ultime 24 ore - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #bollettino Coronavirus, boom di decessi in Sicilia: quasi 100 morti e 1317 positivi… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #sicilia 25/11 Diagnosi 1317 (Ieri 1306) Decessi 47 Guariti 1149 Ti +7 ricoveri -27 Tamponi 11433 11.52%pos (… -