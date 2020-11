Caso Regeni, Camera proroga durata commissione inchiesta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - La Camera ha prorogato con 451 voti e favore e un contrario, la durata, fino al 3 ottobre 2021, dei lavori della commissione di inchiesta sulla morte di La proroga è stata condivisa dai gruppi parlamentari, poiché la commissione, a causa del Covid, ha subito un rallentamento dei lavori che hanno comportato un'inevitabile modifica del programma per la raccolta di elementi conoscitivi e di valutazione, utili ai fini dell'inchiesta. La proroga dei termini non implica variazioni della dotazione finanziaria della commissione, considerando sufficiente l'importo dello stanziamento originario. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Lahato con 451 voti e favore e un contrario, la, fino al 3 ottobre 2021, dei lavori delladisulla morte di Laè stata condivisa dai gruppi parlamentari, poiché la, a causa del Covid, ha subito un rallentamento dei lavori che hanno comportato un'inevitabile modifica del programma per la raccolta di elementi conoscitivi e di valutazione, utili ai fini dell'. Ladei termini non implica variazioni della dotazione finanziaria della, considerando sufficiente l'importo dello stanziamento originario.

