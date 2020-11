Carlo Beretta fa un regalo molto particolare a Giulia De Lellis: ecco quale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stando a quanto riportato dal Magazine Chi le cose tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis procederebbero molto bene. Tanto che Carlo Beretta avrebbe regalato alla De Lellis un dono davvero particolare e curioso. quale? Un fucile ricercato e costoso sul quale sarebbe inciso il nome dell’influencer. Questo quanto riportato dal Magazine: Il giovane imprenditore ha regalato alla sua compagna un dono molto particolare: un fucile ricercatissimo e dall’ingente valore economico, serigrafato con il nome e il cognome di lei. Un regalo che ha lasciato sorpresa Giulia De Lellis, ma che ha accettato con il sorriso. fonte: ... Leggi su trendit (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stando a quanto riportato dal Magazine Chi le cose traDeprocederebberobene. Tanto cheavrebbe regalato alla Deun dono davveroe curioso.? Un fucile ricercato e costoso sulsarebbe inciso il nome dell’influencer. Questo quanto riportato dal Magazine: Il giovane imprenditore ha regalato alla sua compagna un dono: un fucile ricercatissimo e dall’ingente valore economico, serigrafato con il nome e il cognome di lei. Unche ha lasciato sorpresaDe, ma che ha accettato con il sorriso. fonte: ...

