Cagliari, Sottil: «Vittoria meritata in Coppa Italia. Felice per il gol»

Riccardo Sottil, esterno del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la Vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l'Hellas Verona

«Abbiamo vinto, per noi è davvero importante. Ci abbiamo creduto, sono contento del gol nei minuti finali. Ringrazio i miei compagni che mi stanno supportando alla grande. Che dire? Dobbiamo continuare così, avere questo spirito anche domenica».

