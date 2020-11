SMA: Aifa inserisce Zolgensma a carico del SSN (Di martedì 24 novembre 2020) Atrofia muscolare spinale (SMA): Aifa inserisce la terapia genica Zolgensma nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale L’Agenzia Italiana del Farmaco ha inserito Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), la prima terapia genica per l’atrofia muscolare spinale (SMA), nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge del 23… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Atrofia muscolare spinale (SMA):la terapia genicanell’elenco dei medicinali erogabili a totaledel Servizio Sanitario Nazionale L’Agenzia Italiana del Farmaco ha inserito(onasemnogene abeparvovec), la prima terapia genica per l’atrofia muscolare spinale (SMA), nell’elenco dei medicinali erogabili a totaledel Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge del 23… L'articolo Corriere Nazionale.

