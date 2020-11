Sitara e Andrea | Matrimonio a prima vista | colpo di scena nel colpo di scena | e Nicole?

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 24 novembre 2020)2020 quest’anno ha riservato non pochi colpi diagli appassionati dell’esperimento sociale andato in onda con la seconda edizione su Real Time.è stata la quarta coppia inattesa dell’edizione. Lei era sposata con Gianluca, lui con, ma alla fine si sono ritrovati insieme. Come è andata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.