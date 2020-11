Rugby, Dominici trovato morto in un parco. Si fa largo ipotesi suicidio (Di martedì 24 novembre 2020) Tragedia rattrista il mondo del Rugby. Christophe Dominici, 48 anni, ala leggendaria della nazionale francese, è stato trovato morto questo pomeriggio in un parco a Saint-Cloud, appena a ovest di Parigi. L’ex atleta si è probabilmente suicidato. Un testimone ha riferito di averlo visto salire su un tetto di un edificio in disuso, e poi saltare cadendo per una decina di metri. La procura di Nanterre ha comunque aperto un’inchiesta. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Tragedia rattrista il mondo del. Christophe, 48 anni, ala leggendaria della nazionale francese, è statoquesto pomeriggio in una Saint-Cloud, appena a ovest di Parigi. L’ex atleta si è probabilmente suicidato. Un testimone ha riferito di averlo visto salire su un tetto di un edificio in disuso, e poi saltare cadendo per una decina di metri. La procura di Nanterre ha comunque aperto un’inchiesta. ITA Sport Press.

Corriere : La leggenda del rugby francese Christophe Dominici trovato morto in un parco: aveva 4... - RaiSport : ?? #Rugby: #Francia in lutto, trovato morto Cristophe #Dominici Il corpo rinvenuto in un parco. Al vaglio anche l'ip… - simcopter : RT @Eurosport_IT: Lutto nel mondo del rugby: Christophe Dominici è stato trovato morto in un parco a Saint-Cloud ???????? #Rugby | #Dominici |… - AndFranchini : RT @AndFranchini: Rugby, Christophe Dominici trovato morto in un parco: aveva 48 anni- - ItaSportPress : Rugby, Dominici trovato morto in un parco. Si fa largo ipotesi suicidio - -