Real Sociedad | David Silva ko | a rischio anche il Napoli

(Di martedì 24 novembre 2020) Guai per la, che in un colpo solo perdee Jon Guridi . Per l'ex Mster City, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale, mentre ...

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Rijeka, 4^ giornata dei gironi di Europa League: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche La 4^ giornata dei gironi di Europa League inizierà giovedì ...Guai per la Real Sociedad, che in un colpo solo perde David Silva e Jon Guridi. Per l’ex Manchester City, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale, mentre ...