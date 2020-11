Nuova data Vinitaly, Enolitech e Sol Agrifood, dal 20 al 23/6 (Di martedì 24 novembre 2020) VERONA (ITALPRESS) - Nuova data per Vinitaly. La 54esima edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati di Veronafiere si terr dal 20 al 23 giugno 2021, in contemporanea con Enolitech e ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 24 novembre 2020) VERONA (ITALPRESS) -per. La 54esima edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati di Veronafiere si terr dal 20 al 23 giugno 2021, in contemporanea cone ...

sole24ore : Vinitaly: nuova data per il Salone del vino che si terrà dal 20 al 23 giugno 2021 - IlariarosasS : RT @sole24ore: Vinitaly: nuova data per il Salone del vino che si terrà dal 20 al 23 giugno 2021 - carlozucchetti : Vinitaly nuova data: 20 – 23 giugno 2021 @VinitalyTasting - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Vinitaly: nuova data per il Salone del vino che si terrà dal 20 al 23 giugno 2021 - PaolaCorvatta : RT @sole24ore: Vinitaly: nuova data per il Salone del vino che si terrà dal 20 al 23 giugno 2021 -