Napoli, l'agente di Osimhen: "Victor forse in panchina contro la Roma" (Di martedì 24 novembre 2020) Napoli - Raggiunto dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente William D'Avila ha parlato del suo assistito e stella del Napoli Victor Osimhen : "Il ragazzo sta molto bene, speriamo di rivederlo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020)- Raggiunto dai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'William D'Avila ha parlato del suo assistito e stella del: "Il ragazzo sta molto bene, speriamo di rivederlo ...

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Osimhen, l’agente: ”Victor sta recuperando, speriamo di ved… - sportli26181512 : L'agente di Osimhen: 'Victor forse in panchina contro la Roma': D'Avila: 'Il ragazzo vuole arrivare in fondo a tutt… - sportli26181512 : Il criptico post dell'agente di Insigne: 'Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire...': Il criptico post dell'… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Osimhen, l’intermediario: “Non si discute l’ottimo acquisto, bisogna av… - lavorobenevento : Agente assicurativo – Napoli -