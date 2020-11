La Juve non brilla, Ronaldo colpisce e nel recupero Morata regala gli ottavi a Pirlo (Di martedì 24 novembre 2020) Vittoria sofferta per la Juventus di Andrea Pirlo, i bianconeri faticano col modesto Ferencvaros e chiudono il discorso qualificazione soltanto nel recupero. Gli ungheresi hanno disputato una buona gara ma la prestazione della Juve non è stata delle migliori, considerando la facile vittoria dell’andata ci si aspettava ben altro in campo stasera. Aprono le marcature i neroverdi a sorpresa con Uzuni al 19?, pareggia Ronaldo al 35?. Una Juve volenterosa nel secondo tempo colpisce due pali con Bernardeschi e Morata, lo spagnolo non molla e sfrutta una papera clamorosa del portiere avversario nei minuti di recupero e regala la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Vittoria sofferta per lantus di Andrea, i bianconeri faticano col modesto Ferencvaros e chiudono il discorso qualificazione soltanto nel. Gli ungheresi hanno disputato una buona gara ma la prestazione dellanon è stata delle migliori, considerando la facile vittoria dell’andata ci si aspettava ben altro in campo stasera. Aprono le marcature i neroverdi a sorpresa con Uzuni al 19?, pareggiaal 35?. Unavolenterosa nel secondo tempodue pali con Bernardeschi e, lo spagnolo non molla e sfrutta una papera clamorosa del portiere avversario nei minuti dila qualificazione aritmetica aglidi Champions. Foto: Twitter ...

