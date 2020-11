Juventus-Ferencvaros, Uzuni beffa Szczesny: è 0-1 a Torino (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) La Juventus è clamorosamente in svantaggio. Nel match contro il Ferencvaros, match valevole per la quarta giornata della fase ai gironi della Champions League 2020/2021, i ragazzi di Andrea Pirlo si fanno infilare da un’azione sulla destra, condita da uno scivolone difensivo, con Uzuni che di prima intenzione batte uno Szczesny disattento. In alto il VIDEO della rete degli ungheresi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Laè clamorosamente in svantaggio. Nel match contro il, match valevole per la quarta giornata della fase ai gironi della Champions League 2020/2021, i ragazzi di Andrea Pirlo si fanno infilare da un’azione sulla destra, condita da uno scivolone difensivo, conche di prima intenzione batte unodisattento. In alto ildella rete degli ungheresi. SportFace.

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - ocwsport : E chi se non lui? #CR7 a segno contro il Ferencvaros in un primo tempo difficile e sottotono per la #Juventus.… - zetoni2 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? -