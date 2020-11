I bambini contro la violenza sulle donne: “L’amore è mamma e papà, la violenza è picchiare le donne” (Di martedì 24 novembre 2020) Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: cortometraggio della cooperativa Sociale Eco con bambini della regione, dal carcere, dalle scuole, dai rioni popolari. Sofia Flaùto: “Il concetto di amore è innato nei bambini indipendentemente dalle difficoltà sociali”. “L’amore è mamma e papà“. “Per me l’amore è quando due amici si abbracciano“. “E’ un sentimento che si manifesta con abbracci e tante coccole“. “E’ fiducia, condivisione, prendersi cura del prossimo“. E ancora “La violenza è picchiare i bambini e il suo colore è il nero“. “E’ un atto ignobile“. “E’ picchiare le donne“. Nella settimana in cui si celebra ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020) Giornata mondialela: cortometraggio della cooperativa Sociale Eco condella regione, dal carcere, dalle scuole, dai rioni popolari. Sofia Flaùto: “Il concetto di amore è innato neiindipendentemente dalle difficoltà sociali”.“. “Per me l’amore è quando due amici si abbracciano“. “E’ un sentimento che si manifesta con abbracci e tante coccole“. “E’ fiducia, condivisione, prendersi cura del prossimo“. E ancora “Lae il suo colore è il nero“. “E’ un atto ignobile“. “E’le“. Nella settimana in cui si celebra ...

