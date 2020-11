Fiere: Roma, al via Codeway 2020 tre giorni online per definire cooperazione post Covid (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Labitalia) - Tre giorni di convegni, incontri e dibattiti sui temi caldi della cooperazione, per riflettere sul futuro del settore nell'era post pandemia. Una piattaforma virtuale in cui i protagonisti più classici di questo mondo, come istituzioni e ong, incontrano aziende e privati che già lavorano nel campo o a esso vogliono aprirsi. È Codeway, l'appuntamento pensato e organizzato da Fiera Roma, quest'anno in modalità esclusivamente virtuale e completamente gratuita, che dal 25 al 27 novembre coinvolge l'intera Development Community italiana e internazionale. Grazie alla piattaforma Lemonn, sarà possibile partecipare alla tre giorni dal proprio pc, semplicemente registrandosi sul portale dedicato all'evento: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020), 24 nov. (Labitalia) - Tredi convegni, incontri e dibattiti sui temi caldi della, per riflettere sul futuro del settore nell'erapandemia. Una piattaforma virtuale in cui i protagonisti più classici di questo mondo, come istituzioni e ong, incontrano aziende e privati che già lavorano nel campo o a esso vogliono aprirsi. È, l'appuntamento pensato e organizzato da Fiera, quest'anno in modalità esclusivamente virtuale e completamente gratuita, che dal 25 al 27 novembre coinvolge l'intera Development Community italiana e internazionale. Grazie alla piattaforma Lemonn, sarà possibile partecipare alla tredal proprio pc, semplicemente registrandosi sul portale dedicato all'evento: ...

v_veroniica : RT @federicacaladea: Ricordo come se fosse ieri, avevo 18 anni e lavoravo come hostess nelle fiere. C’era con me una ragazza di Roma. Aprí… - AnnyRedBullA : RT @federicacaladea: Ricordo come se fosse ieri, avevo 18 anni e lavoravo come hostess nelle fiere. C’era con me una ragazza di Roma. Aprí… - DanieleCervi_11 : RT @federicacaladea: Ricordo come se fosse ieri, avevo 18 anni e lavoravo come hostess nelle fiere. C’era con me una ragazza di Roma. Aprí… - xHappinesstan : RT @federicacaladea: Ricordo come se fosse ieri, avevo 18 anni e lavoravo come hostess nelle fiere. C’era con me una ragazza di Roma. Aprí… - FinallyGio459 : RT @federicacaladea: Ricordo come se fosse ieri, avevo 18 anni e lavoravo come hostess nelle fiere. C’era con me una ragazza di Roma. Aprí… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiere Roma Fiere: Roma, a Codeway 2020 si dà appuntamento mondo della cooperazione Fortune Italia Calabria, il governo nel pantano del commissario. Conte: "Ma oggi si chiude"

Il premier promette una soluzione a stretto giro per la sanità della regione. In pole il manager Mostarda (Asl Roma 6), ma nel governo c'è ...

Opera Viva Barriera di Milano, inaugurazione online - Barriera Milano - Torino

Torino - Mercoledì 25 novembre alle ore 18.30 in diretta Facebook - @flashbackfair - da piazza Bottesini a Torino si inaugura il settimo manifesto di Opera Viva Barriera di Milano , progetto i ...

Il premier promette una soluzione a stretto giro per la sanità della regione. In pole il manager Mostarda (Asl Roma 6), ma nel governo c'è ...Torino - Mercoledì 25 novembre alle ore 18.30 in diretta Facebook - @flashbackfair - da piazza Bottesini a Torino si inaugura il settimo manifesto di Opera Viva Barriera di Milano , progetto i ...