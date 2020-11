Dpcm Natale, niente deroghe a bar e ristoranti: verso la conferma della chiusura alle 18 (Di martedì 24 novembre 2020) verso il Dpcm di Natale: potrebbe essere confermata la chiusura alle ore 18.00 di bar e ristoranti in zona Gialla. Nessuna deroga per le feste. Stando alle ultime indiscrezioni emerse a mezzo stampa, il governo dovrebbe rivedere il piano di riaperture in vista del Dpcm di Natale confermando la chiusura alle ore 18.00 per locali, bar e ristoranti che si trovano in zona gialla. Dpcm Natale, le riaperture: confermata la chiusura alle 18 per bar e ristoranti Bar e ristoranti non dovrebbero quindi rientrare nel piano di riaperture. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020)ildi: potrebbe essereta laore 18.00 di bar ein zona Gialla. Nessuna deroga per le feste. Standoultime indiscrezioni emerse a mezzo stampa, il governo dovrebbe rivedere il piano di riaperture in vista deldindo laore 18.00 per locali, bar eche si trovano in zona gialla., le riaperture:ta la18 per bar eBar enon dovrebbero quindi rientrare nel piano di riaperture. ...

