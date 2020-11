Cancelleri “Presidenza Regione siciliana? Non mi interessa” (Di martedì 24 novembre 2020) “Se mi candiderò alla presidenza della Regione siciliana? Non voglio parlare di questa cosa. E’ una cosa molto lontana, fra due anni. E’ una cosa che non mi interessa”. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, presente a Palermo, in piazza Politeama, per vedere l’avanzamento dei lavori per l’anello ferroviario. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) “Se mi candiderò alla presidenza della? Non voglio parlare di questa cosa. E’ una cosa molto lontana, fra due anni. E’ una cosa che non mi. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo, presente a Palermo, in piazza Politeama, per vedere l’avanzamento dei lavori per l’anello ferroviario. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

