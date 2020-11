Atletica | Crippa | “Desidero l’Olimpiade da quando ho iniziato a correre”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Il mezzofondista italiano Yeman, dopo aver trascorso due settimane a Las Canadas, si prepara ad affrontare un nuovo allenamento alle Canarie fino al 7 dicembre con l’obiettivo deldi Tokyo 2021: “Era difficile trovare una soluzione migliore nel periodo autunnale visto che non si poteva andare in Kenya come nelle ultime due stagioni, a causa dell’attuale emergenza sanitaria. La temperatura non e’ bassa, intorno ai quindici gradi. Ma spesso c’e’ vento, con poca vegetazione, e zero vita sociale, senza gente in giro, pero’ in questo momento va bene così. Tokyo? E’ quella la manifestazione che desidero da tanto tempo, dahoa correre. Ho gia’ partecipato a un Mondiale e mi immagino che l’atmosfera sia simile, ma piu’ bella. Vorrei viverla per capire come e’ davvero”. Il 2020 è stato un ...