Traffico Roma del 23-11-2020 ore 07 | 30

(Di lunedì 23 novembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento sulle principali arterie stradali in direzione della città in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative e scolastiche aNord Ci sono rallentamenti e code sulla via Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente sino a di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto coda anche sulla Salaria da Colle Salario a Villa Spada in questo caso anche per lavori in corso ilInfatti è deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile nella zona del Circo Massimo rallentamenti per incidente in via dei Cerchi all’altezza di via dell’Ara massima di Ercole andiamo sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti dalla mattina fino alla bivio per laL’Aquila è proprio sulla ...