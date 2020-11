Rai, cancellata la replica di Storie Maledette con l’aggressore di Lucia Annibali. Ma il contenuto è sempre stato su RaiPlay (Di lunedì 23 novembre 2020) Franca Leosini La replica della discordia. Anzi, dell’indignazione. Dal palinsesto Rai della “Domenica Con” – iniziativa curata da Franca Leosini - è stata cancellata l’intervista che la giornalista realizzò nel 2016 a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di Lucia Annibali, sfregiata con l’acido tre anni prima. Le rimostranze della stessa vittima, oggi deputata di Italia Viva, ed i conseguenti echi politici hanno spinto Rai Cultura a rimuovere quell’appuntamento. Anche l’intervista al “mostro del Circeo” Angelo Izzo – prevista dalla programmazione – è stata cassata. “Rai Storia ha deciso di riproporre l’intervista al soggetto giudicato responsabile dei gravi gesti che hanno colpito duramente la mia vita. Una intervista ritenuta già inopportuna ai tempi, che mi aveva ferito allora, e che mi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 novembre 2020) Franca Leosini Ladella discordia. Anzi, dell’indignazione. Dal palinsesto Rai della “Domenica Con” – iniziativa curata da Franca Leosini - è statal’intervista che la giornalista realizzò nel 2016 a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di, sfregiata con l’acido tre anni prima. Le rimostranze della stessa vittima, oggi deputata di Italia Viva, ed i conseguenti echi politici hanno spinto Rai Cultura a rimuovere quell’appuntamento. Anche l’intervista al “mostro del Circeo” Angelo Izzo – prevista dalla programmazione – è stata cassata. “Rai Storia ha deciso di riproporre l’intervista al soggetto giudicato responsabile dei gravi gesti che hanno colpito duramente la mia vita. Una intervista ritenuta già inopportuna ai tempi, che mi aveva ferito allora, e che mi ...

