Peggiora ancora il tenore di vita In difficoltà 7,6 milioni di italiani (Di lunedì 23 novembre 2020) "Cinque milioni di italiani hanno difficolta' a mettere in tavola un pasto decente, 7 milioni e 600mila hanno avuto un Peggioramento del tenore di vita. Il 60% degli italiani ritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo puo' riguardare nel prossimo anno". E' quanto emerge dal Secondo Rapporto Censis-Ten Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 23 novembre 2020) "Cinquedihanno difficolta' a mettere in tavola un pasto decente, 7e 600mila hanno avuto unmento deldi. Il 60% degliritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo puo' riguardare nel prossimo anno". E' quanto emerge dal Secondo Rapporto Censis-Ten Segui su affar.it

zazoomblog : Peggiora ancora il tenore di vita In difficoltà 76 milioni di italiani - #Peggiora #ancora #tenore #difficoltà - Affaritaliani : Peggiora ancora il tenore di vita In difficoltà 7,6 milioni di italiani - ILoveFunnyCats_ : RT @Affaritaliani: Peggiora ancora il tenore di vita In difficoltà 7,6 milioni di italiani - Verdoux11 : RT @Affaritaliani: Peggiora ancora il tenore di vita In difficoltà 7,6 milioni di italiani - Affaritaliani : Peggiora ancora il tenore di vita In difficoltà 7,6 milioni di italiani -