Omicidi a Sandhamn – La Primessa, trama puntata in onda lunedì 23 novembre su Giallo (Di lunedì 23 novembre 2020) Omicidi a Sandhamn – La Promessa, la nuova puntata in onda lunedì 23 novembre alle 21:10 su Giallo. Ultima puntata. lunedì 23 novembre 2020 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky) andrà in onda una nuova puntata della nuova stagione di “Omicidi a Sandhamn“, la serie svedese tratta dai romanzi di Viveca Stern. La serie è stata creata per la televisione svedese, da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin. La settima stagione di Omicidi a Sandhamn è andata in onda nel 2020 sul canale svedese TV4 ed è composta da 4 nuovi episodi della durata di novanta minuti, una sorta di ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 23 novembre 2020)– La Promessa, la nuovain23alle 21:10 su. Ultima232020 su(canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky) andrà inuna nuovadella nuova stagione di ““, la serie svedese tratta dai romanzi di Viveca Stern. La serie è stata creata per la televisione svedese, da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin. La settima stagione diè andata innel 2020 sul canale svedese TV4 ed è composta da 4 nuovi episodi della durata di novanta minuti, una sorta di ...

Stasera_in_TV : GIALLO: (23:30) Omicidi a Sandhamn - Stagione 11 Episodio 1 - I gemelli (Telefilm) #StaseraInTV 22/11/2020 #SecondaSerata #GialloTv - zaza_rosa : Omicidi a Sandhamn I gemelli - S.11 E.1 Una donna finisce in ospedale e affida un affare alla figlia, invece che a… - Stasera_in_TV : GIALLO: (21:10) Omicidi a Sandhamn - Stagione 11 Episodio 1 - I gemelli (Telefilm) #StaseraInTV 16/11/2020 #PrimaSerata #omicidiasandhamn-st - zazoomblog : Omicidi a Sandhamn 7 su Giallo tra gemelli e un caso personale per Alexander trame 16 e 23 novembre - #Omicidi… - zazoomblog : Omicidi a Sandhamn – I Gemelli trama puntata in onda lunedì 16 novembre su Giallo - #Omicidi #Sandhamn #Gemelli… -