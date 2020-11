"Non sarà come ferragosto". Conte esce allo scoperto dalla Gruber: "zero zone rosse", poi la stroncatura (Di lunedì 23 novembre 2020) Giuseppe Conte è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, una settimana dopo aver dato buca a La7, con qualcuno che maliziosamente lo aveva accusato di aver paura del confronto. Invece stavolta il premier si è presentato e, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto il punto su cosa ci attende a Natale, che ormai abbiamo capito che sarà all'insegna della sobrietà: “Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia il periodo natalizio richiede misure ad hoc, altrimenti si rischia di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo non è possibile”. Conte ha poi ribadito che “non possiamo concederci vacanze ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Giuseppeè stato ospite di Lillia Otto e Mezzo, una settimana dopo aver dato buca a La7, con qualcuno che maliziosamente lo aveva accusato di aver paura del confronto. Invece stavolta il premier si è presentato e, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto il punto su cosa ci attende a Natale, che ormai abbiamo capito cheall'insegna della sobrietà: “Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più. Tuttavia il periodo natalizio richiede misure ad hoc, altrimenti si rischia di ripetere ile non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo non è possibile”.ha poi ribadito che “non possiamo concederci vacanze ...

