Lazio e i video sul nuovo aereo | Lotito ora dice basta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente dellaClaudioha regalato alla propria squadra unpersonalizzato che servirà per le trasferte più lontane. In Europa club prestigiosi come ad esempio il Real Madrid o il Barcellona hanno in dotazione un mezzo proprio. Il regalo diè arrivato poche settimane fa ma i fatti degli ultimi giorni dei quali il velivolo è protagonista hanno fatto arrabbiare il presidente., con chi è arrabbiato? In Casaera appena tornato il sereno, dopo il caos dei tamponi e la scaramuccia con Luis Alberto, la squadra di Inzaghi era pronta a partire per Crotone con ilBoeing. In effetti così è stato. Venerdì sera i biancocelesti hanno inaugurato ilche è ...