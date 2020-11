La bellezza «invisibile» di Klimt a Piacenza

Leggi su panorama

(Di lunedì 23 novembre 2020) La chiusura di musei e mostre causa Covid non permette di festeggiare il ritorno a casa del «Ritratto di signora», rubato e rocambolescamente riapparso l'anno scorso. Un mancato appuntamento grave per la città emiliana, dov'è sospesa anche l'esposizione di Antonello da Messina. Tra i misteri che accompagnano il furto del dipinto di Gustavdella Galleria di arte moderna Ricci Oddi dic'è la lunga attesa per restituirlo alla città dopo l'insperato ritrovamento, ormai un anno fa, il 10 dicembre 2019. Non era bastato averlo perso di vista dal 2 febbraio 1997, quando fu trafugato. Occorreva anche il tempo lungo delle indagini per accertare quello che era possibile riconoscere ictu oculi dopo pochi giorni, e con l'autorità di esperti, come quando si pone un quadro all'asta. Sei mesi quindi per il dissequestro, con la comodità della procura, ...