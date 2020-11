Il Collegio 5, uno degli studenti è positivo al Coronavirus: l’annuncio social (Di lunedì 23 novembre 2020) “Mettetevi la mascherina” Uno dei partecipanti a questa edizione de ‘Il Collegio‘ è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram nelle sue stories. Il collegiale in questione è Marco Crivellini, lo abbiamo visto uscire fuori dal Collegio Regina Margherita di Anagni proprio nell’ultima puntata andata in onda martedì 17 novembre su Rai2. Le riprese del docu-reality sono terminate mesi fa quindi ovviamente non ci sarà alcuna conseguenza all’interno del programma. Leggi anche ‘Il Collegio 5’, la sintesi della quarta puntata: sono uscite le pagelle Sul social network Instagram, Marco ha la bellezza di ben 204mila followers e quindi ha un forte impatto sui suoi giovani fan. Oltre ad informarli di essere stato colpito dal virus e di non avere sintomi, ha anche ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 novembre 2020) “Mettetevi la mascherina” Uno dei partecipanti a questa edizione de ‘Il‘ è risultatoal tampone del. Lo ha annunciato su Instagram nelle sue stories. Il collegiale in questione è Marco Crivellini, lo abbiamo visto uscire fuori dalRegina Margherita di Anagni proprio nell’ultima puntata andata in onda martedì 17 novembre su Rai2. Le riprese del docu-reality sono terminate mesi fa quindi ovviamente non ci sarà alcuna conseguenza all’interno del programma. Leggi anche ‘Il5’, la sintesi della quarta puntata: sono uscite le pagelle Sulnetwork Instagram, Marco ha la bellezza di ben 204mila followers e quindi ha un forte impatto sui suoi giovani fan. Oltre ad informarli di essere stato colpito dal virus e di non avere sintomi, ha anche ...

